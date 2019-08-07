Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
07.08.2019 13:14
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Erdoğan'ın kabulü basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Erdoğan'ın kabulü basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: DHA