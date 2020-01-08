Erdoğan, misafir ülkelerin liderleriyle yemekte buluştu
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Erdoğan, misafir ülkelerin liderleriyle yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenin ardından konuk ülkelerin liderleri onuruna yemek verdi.

08.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:46
Erdoğan, misafir ülkelerin liderleriyle yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı , TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenin ardından konuk ülkelerin liderleri onuruna yemek verdi.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden 'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni sonrası misafir ülkelerin liderleriyle yemekte bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki yemekte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov yer aldı.

Kaynak: AA
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