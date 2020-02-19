Erdoğan-Mirziyoyev ortak basın toplantısı

19.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde 1'er milyar doları aşmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"TİCARET HACMİMİZ 2019 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA YAKLAŞIK YÜZDE 27 ORANINDA ARTTI"

Türkiye ve Özbekistan arasında ilki yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği konseyi toplantısının icra edilmesi ile tarihi bir adım atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Mirziyoyev'e Milli Kütüphanemizin açılış törenine onur konuğu olarak katılmayı kabul ettiği için teşekkür ediyorum. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai gibi bizim geçmişe gerçekten ilimleri ile irfanları ile damgalarını vurmuş olan büyüklerimizin topraklarından buraya bir selam getirmeleri bizim için çok anlamlı" diye konuştu.

Özbekistan'daki seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan ile ilişkilerimizi ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak görüyoruz. Türkiye-Özbekistan kardeşliği maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir. Geçen sene Bakü'de yapılan 7. Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Keneşine tam üyeliği ile aramızdaki bu birlikteliği daha da perçinledik. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabi kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimi ile Özbekistan bölgesinin cazibe merkezi olma konumuna emin adımlarla ilerliyor. Sayın Mirziyoyev'in liderliğinde yürütülen reform ve açılım ve reform sürecini biz de taktirle izliyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde kardeşimiz Özbekistan'ın başarısı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bugünkü temaslarımızda ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde 1'er milyar doları aşmış bulunuyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Ulaştırma, enerji, sağlık, turizm, eğitim, savunma sanayi alanlarında işbirliğimizi ve askeri ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Özbek istatistiklerine göre yalnızca geçen yıl 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş, firmalarımızın sayısı bin 306'ya ulaşmıştır. Bugün Sayın Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadar geçecek süre için adeta bir yol haritasıdır. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkemizin dayanışmasına ve geleceğine birer başarı vesilesi olacaktır, hayrolsun" diye konuştu.

"5 MİLYAR DOLARIN BİZİM İÇİN SINIR OLMAYACAĞI KONUSUNDA FİKİR MUTABAKATINA VARDIK""

Son 2 senede iki ülke arasında yapılan işlerin tarihe yazılacağını söyleyen konuk Cumhurbaşkanı, bugünkü yapılan toplantıda önemli sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının dostane ilişkiler tarihinde yepyeni sayfalar açtığını kaydeden Mirziyoyev, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi resmi açılış törenine davet edilmemizi de Özbekistan halkına sergilenen yüksek saygının bariz örneği olarak görüyoruz. Müzakerelerimizde siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, ulaştırma, beşeri kültür alanlarına ait birçok konuları kapsamlı olarak değerlendirdik. Müzakereler birçok güncel, bölgesel, uluslararası sorunlar ile BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkçe Konuşan Devletler Konseyi çerçevesindeki yaklaşımlarımızın da ortak olduğunu göstermiştir. Ticari, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğimize ivme kazandırmanın öncelikli görevimiz olduğunun bir kez daha altını çizdik. 5 milyar doları yakalamak için tüm olanak ve potansiyelin mevcut olduğunu itiraf ettik. 5 milyar doların bizim için sınır olmayacağı konusunda fikir mutabakatına vardık. Bunun yanı sıra bugün gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı, sonuçları henüz çalıştırılmamış kaynak ve olanakların var olduğunu göstermiştir. Amaca ulaşmak için sanayi, tarım, turizm, bilgi iletişim, bilim, eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında büyük programlar hazırlandı ve bunların üzerinde detaylı şekilde durduk. Türk sermayesiyle ortak projelerin geliştirilmesi konusu görüşmelerimizin merkez konusundan birisi olmuştur. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleri ile 1 milyar dolardan fazla olan yeni projeler hazırlanmakta. Bu süreci her açıdan destekleme konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Birinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Dair Mutabakat Zaptını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adkham İkramov imza altına aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA