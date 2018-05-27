Erdoğan, Sahneye Çıkardığı Kız Çocuğuna Sordu: 24 Haziran'a Kadar Çok Çalışacak mısın?

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Isparta mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki çocuklardan birini sahneye çıkardı.

"ÇOK ÇALIŞACAK MISIN?"

Minik kız çocuğu ile yakından ilgilenen ve ona oyuncak bebek hediye eden Erdoğan, "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" şeklinde bir soru yöneltti.

"11 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Konuşmasının devamında Isparta'ya 11 kat trilyon yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Birileri laf, biz iş, iş, iş. Ekibimizle çok güzel kolektif bir oyun ortaya koyduk. Biz, ben anlayışıyla çalışmadık, biz anlayışıyla çalıştık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demeye hazır mıyız? Şahsımı, AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 16 Nisan'da olduğu gibi 24 Haziran'da da rekorlara imza atmaya hazır mıyız?

"İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECANLIYIZ"

16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Gece-gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkeye hizmet etmekten yüksünmedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak, bugün de ilk günkü gibi heyecanlıyız.

Sizlerin de desteğiyle Türkiye 16 yılda pek çok rekora imza attı. Ulaşımda, yatırımlarda, ekonomide, savunma sanayinde, sağlıkta en büyük yatırım hamlelerini gerçekleştirdik. Bölücü örgütünden FETÖ'süne birlik ve beraberlik ve kardeşlikten asla taviz vermedik.

"ÇIRAKLARLA BU İŞ OLMAZ, BU İŞ YÜREK İSTER"

Afrin'de teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz orada, korucularımız orada. Bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini kimse bozamayacak. Çıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi. Bunlar ne diyorlardı, 'Afrin'de ne işiniz vardı' diyorlardı.

Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurtiçi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız.

"YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz.

Diyor ki, 'Erdoğan 3. Köprüyü yapmış. Ben de gelirim 4. yaparım' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptırmam diyorsun, bunu yaptırırım diyorsun. Her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Geldiğimizde Türkiye G20'de miydi, şimdi G20'de. Bunlar konuşuluyor.

"BİZ YAPACAĞIMIZI VADEDERİZ"

Afrika'dan Suriye'ye yüz milyonlarca kardeşimiz ülkemizin başarıları kendi başarıları olarak anlatıyor. Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Cebinde paran var mı?' Şehir hastanesiyle dünyaya nizam verdik. Gel örnek gör. Biz buyuz. Biz yapacağımızı vadederiz. Onun için halkımız bize güveniyor.

Şimdi, genel başkanla aday zıtlaştılar. Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin, beş girdin kaybettin. Görevlendirme yaparken 'Gel Muharrem gel' diyor. 24 Haziran bunlara hadlerini bildirme günü olacaktır.

Muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar. Tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatıyorlar. Yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan muhalefet vardır? Türkiye'nin prestij projelerine kafayı takan muhalefete bu memleket emanet edilir mi?

"ÜLKE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİDİR"

FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere avukatlık edenlere Türkiye emanet edilir mi? Hedefi, vizyonu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez.

Bizim siyasetimiz Türkiye'yi asırlardır hayalini kurduğu hedeflere ulaştırma siyasetidir. Biz yıkmaktan değil, yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz.

16 yılda 12 seçim yaşadık. Milletimiz hiçbirinde bizi mahçup etmedi. 24 Haziran'da da sevgili milletim bizi mahçup etmeyecek. 24 Haziran ülke tarihinin en önemli seçimdir.