Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."
12.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:20
Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır.
Erdoğan: " (Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan