Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."
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Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."

12.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:20
Erdoğan:

Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır.

Erdoğan: " (Milli Uzay Programı) Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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