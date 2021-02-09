Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya...
09.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:32
Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır"
Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin