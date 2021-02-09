Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir."
09.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:28
Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir.
Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş