Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."
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Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."

09.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:08
Erdoğan:

Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.

Erdoğan: " (Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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