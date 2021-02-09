Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."
09.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:08
Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.
Erdoğan: " (Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş