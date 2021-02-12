Erdoğan: "(Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz."
12.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:24
Erdoğan: "(Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz.
Erdoğan: " (Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin