Erdoğan: "(Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz."

Erdoğan: "(Milli Uzay Programı ile ilgili eleştiriler) Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz.