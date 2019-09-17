Erdoğan, milli sporcular sümeyye ve sevilay'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
17.09.2019 16:27
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Beştepe'deki kabul yarım saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Beştepe'deki kabul yarım saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kabulden genel ve detaylar
Kaynak: DHA