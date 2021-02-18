Erdoğan: "(Milli Sporcu Bursu) 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor."

Erdoğan: "(Milli Sporcu Bursu) 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor.