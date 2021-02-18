Erdoğan: "(Milli Sporcu Bursu) 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor."
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Erdoğan: "(Milli Sporcu Bursu) 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor."

18.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:42
Erdoğan:

Erdoğan: "(Milli Sporcu Bursu) 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor.

Erdoğan: " (Milli Sporcu Bursu) 76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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