Erdoğan: "Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan,...
Erdoğan: "Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir.
28.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:59
Erdoğan: "Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine, hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir."
Kaynak: AA