05.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:42

Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz."

Kaynak: AA