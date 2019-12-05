Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...
Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.
05.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:42
Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz."
Kaynak: AA