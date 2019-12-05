Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...
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Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik...

Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.

05.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:42
Erdoğan:

Erdoğan: "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz."

Kaynak: AA
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