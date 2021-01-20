Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler."
20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:53
Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.
Erdoğan: "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici