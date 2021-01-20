Erdoğan: Milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemez

Erdoğan: Milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemezCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar, daha...

Erdoğan: Milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 'nin 7'nci Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Bugün yapılan kongrelerle birlikte 42 ilde kongrelerin tamamlanmış olacağını belirten Erdoğan, "İnşallah Şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini yaparak 7'nci Olağan Büyük Kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz" açıklamasını yaptı.'DAVASI HAK OLANIN YARDIMCISI HAKK'TIR'2001 yılı ağustos ayında AK Parti'yi kurduklarında milletin kendilerine hem geçmişin eksiklerini tamamlama hem de geleceği inşa görevi verdiğini söyleyen Erdoğan, "Girdiğimiz 15 genel seçimin, mahalli seçimin, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ve halk oylamasının tamamında AK Parti'yi sandıktan birinci çıkartan milletimize şükranlarımı, demokraside ve ekonomide yaptığımız hizmetlerle ortaya koyduk. Türkiye 'yi 18 yılda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hak ve özgürlük açılımlarıyla, yatırımlarla, projelerle donatırken, milli iradenin üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıktık. Milletimiz de girdiğimiz her zorlu mücadelede, 15 Temmuz'da olduğu gibi yanımızda yer alarak bize istikamet göstererek destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi" diye konuştu.Siyasette hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı gibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her kademede görevler, unvanlar elden ele geçerek aynı menzile doğru ilerlemeye devam edilir. Belde, il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetimlerinde vazifelerine devam eden kardeşlerimizin yanında, yeni görev üstlenen kardeşlerim de var. Bundan sonraki il kongrelerimizde de aynı şekilde görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Davası hak olanın yardımcısı Hakk'tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır" mesajını verdi.'MEYDANI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'Kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese kapılarının da, partinin tüm kademelerinin de sonuna kadar açık olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti'nin 83 milyon vatandaşın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine ve mücadele azmine sahip bir parti olduğunu ifade etti. Unvanı olsun veya olmasın, herkesin bu davaya yapacağı bir katkısının mutlaka olduğunu kaydeden Erdoğan, "Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlarımdan bu büyük potansiyeli harekete geçirecek dirayeti ve engin gönüllülüğü göstermelerini istiyorum. Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Günün 24 saati yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak, AK Parti'nin milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini temin edeceğiz. Türkiye'yi yeniden eski kriz, kaos, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.'TEK PARTİ FAŞİZMİNE ÖZLEM DUYANLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini, 1000 yıldır üzerinde yaşanılan bu topraklarda elde edilen her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, emeği, azmi ve kanı olduğunu belirtti. Malazgirt Zaferi'nden bugüne milletin mücadelesiz geçen tek bir günü olmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Tabi aradan 1000 yıl geçse de hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar, çok görenler olduğunu biliyoruz. Bir asır önce milletimizi Çanakkale'de, bu topraklarda izi kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Dört bir yandan işgale uğramış, ordusu ve meclisi dağıtılmış, nefes yolları tıkanmış, Anadolu'da yakılan ve zafere ulaşan İstiklal ateşinden canı yananların, hala aynı hayalin peşinde olduğunu biliyoruz. Rahmetli Menderes'in öncülüğünde geçtiğimiz milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayat ile birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal'ın Türkiye'yi dünyanın itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin, 973 ilçesinin, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının, eserlerinin izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz."'GASPLA KENDİLERİNE TAKDİM BEKLEYENLER, DAHA ÇOK BEKLERLER'Anne karnındaki bebekten okul çağındaki çocuklara, çalışanlardan ömrünün son demlerindeki büyüklere kadar getirdikleri hizmetlerden, hayatının her alanında her an faydalanmayan tek bir kişinin bulunamayacağının altını çizen Erdoğan, şöyle dedi: "Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartarak tuzaklarını bozarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz. Yıllarca iktidarı sandıkta değil de, perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığının sebebi işte budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez. Milletin gönlüne girmenin yolu da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçiyor."'MİLLETİN ENERJİSİNİ HEBA EDENLERE EYVALLAHIMIZ OLMAYACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatının yanı sıra, 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 2071 hayalleriyle çıktıklarını anlatarak, şunları söyledi: "İçinden geçtiğimiz şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomi sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız. Buna karşılık yalan ve iftira üzerine kurulu, anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere, milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla, kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için yeni projelerin, açılışların, başlangıçların heyecanlarını ve sevincini yaşamaya devam edeceğiz."'2023'TE ÇOK BÜYÜK BİR VİZYONLA MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ'Hafta sonu yapılacak açılışlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Bu hafta sonu Diyarbakır'da üç barajın ve bir içme suyu tesisinin açılışını, İstanbul'da bir fırkateynimizin denize indirme törenini, Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacağız. Ülkemizin dört bir yanında her gün yeni projelerin, hizmetlerin temeli atılıyor veya açılışı gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye'nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil, işte böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var. Allah'ın izniyle hep birlikte sonuna kadar milletimize hizmet için çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz. Şöyle bir geçmişten bugüne kendimizi muhasebeye tabi tuttuğumuzda, karşımıza çıkan manzara acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle sadece bizim değil, bu ülkenin tamamının hikayesini anlatıyor" dedi.Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın', 28 Mart 2004'te 'Yerel kalkınma başlıyor', 22 Temmuz 2007'de 'Durmak yok, yola devam', 29 Mart 2009'da 'İşimiz hizmet, gücümüz millet', 12 Haziran 2011'de 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Hedef 2023', 30 Mart 2014'te 'Daima millet, daima hizmet', 7 Haziran 2015'te 'Onlar konuşur, AK Parti yapar', 1 Kasım 2015'te 'Sen, ben yok, Türkiye var', 24 Haziran 2018'de 'Vakit Türkiye vakti', 31 Mart 2019'da "Memleket işi, gönül işi' dediklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız, çünkü biz AK Partiyiz. Çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Çünkü biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye'yiz. İnşallah milletimizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayelerimiz var. Siz dava ve yol arkadaşlarımdan bu süreçte daha fazla gayret, çok daha samimi çaba, çok daha büyük fedakarlık bekliyorum" diyerek hitabını tamamladı.'AŞILANAN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI, ASLA ZORLAMA YOK'Daha sonra il kongrelerine sırayla canlı bağlantı yaparak sohbet eden Erdoğan, Çanakkale kongresine 'Çanakkale geçilmez dedirteceğiz, onun için durmak yok yola devam', Sakarya kongresine ise 'Sakarya'da Cumhur İttifakı olarak sandıkları çatlatacak patlatacağız. Dosta güven, düşmana da herhalde korku vereceğiz' mesajıyla seslendi.

Canlı bağlantıların ardından Covid-19 aşılama çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bir bilgi paylaşan Erdoğan, "Aşılanan vatandaşlarımızın sayısı biliyorsunuz, neredeydi, ama bugün son rakamı aldım ve şu an itibariyle 1 milyonu aştı. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şeklide devam eden aşı programımıza, inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Bu koronavirüs belasından Rabbim bizleri 'Ya Hafız' ismi şerifi hürmetine muhafaza eylesin diyorum ve tam anlamıyla inşallah bundan kurtulmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edelim. 'Tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe ilkelerine riayet edelim. Devlet millet dayanışmasıyla sabırla kararlılıkla bu zorlu süreci beraberce aşacağımıza inanıyorum. Asla zorlama yok, her şey özgüven ve kendi şahsi tasarrufuna dayanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ