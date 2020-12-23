Erdoğan: "Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz."
23.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33
Erdoğan: "Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz.
Erdoğan: "Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz