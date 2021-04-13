Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, içini karartmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı...
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Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, içini karartmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı...

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Erdoğan: 'Milletimizin moralini bozmaya, içini karartmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı...

Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, içini karartmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı gibi, yol açacağı karmaşa da hepimize ilave yükler getirecektir.

Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, içini karartmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı gibi, yol açacağı karmaşa da hepimize ilave yükler getirecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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