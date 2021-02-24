Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, esnafımızı kışkırtmaya, halkı birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeden, bu sıkıntılı süreci nihayete...
24.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:17
Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, esnafımızı kışkırtmaya, halkı birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeden, bu sıkıntılı süreci nihayete erdirmekte kararlıyız"
Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmaya, esnafımızı kışkırtmaya, halkı birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeden, bu sıkıntılı süreci nihayete erdirmekte kararlıyız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz