ERDOĞAN: MİLLETİMİZ SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRECEK - Haberler
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ERDOĞAN: MİLLETİMİZ SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" dedi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Biga'da konuştu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi

olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" dedi.

Erdoğan, "Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya da gafleti aşan bir sorun vardır" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZ SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRECEK

ERDOĞAN: MİLLETİMİZ SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRECEK

ERDOĞAN: MİLLETİMİZ SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRECEK

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