Erdoğan: "Milletimiz, devletin kasasındaki her kuruşun, bütçesindeki her kalemin 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için...
01.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:21
Erdoğan: "Milletimiz, devletin kasasındaki her kuruşun, bütçesindeki her kalemin 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun."
Erdoğan: "Milletimiz, devletin kasasındaki her kuruşun, bütçesindeki her kalemin 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap