Erdoğan: "Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini...
18.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:51
Erdoğan: "Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz.
Erdoğan: "Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu