Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."
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Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."

01.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:50
Erdoğan:

Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz.

Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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