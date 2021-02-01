Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."
01.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:50
Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz.
Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap