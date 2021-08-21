Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü
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Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekonomik ve ticari ilişkiler ve her iki ülkede yaşanan orman yangınlarının ele alındığı görüşmenin ana gündem maddesi ise Afganistan'da yaşanan son gelişmeler oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan yumuşak geçişin sağlanamaması halinde üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir sorun teşkil edeceğine işaret etti.

Başkan Erdoğan, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını ise umut verici bulduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü
Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü
Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü
Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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