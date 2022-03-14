Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınınında: 'İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı'

İSTANBUL (BBC) - Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in İstanbul ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme, Yunan basınında geniş yer aldı. Konuyla ilgili yaygınlıkla yapılan bir yorum, "iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığı" yönündeydi.

Genel olarak, iki lider arasındaki görüşmenin samimi ve olumlu bir atmosferde geçtiğine dikkat çeken Yunan basınında, "iki müttefik ülkenin liderlerinin Ukrayna krizine yönelik, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ortak bir duruş sergilemesi" memnuniyetle karşılandı.

Gazeteler Erdoğan ile Miçotakis'in, böyle bir savaş ortamında Doğu Akdeniz ve diğer anlaşmazlık noktalarında yeni gerginliklere yol açacak faaliyetlerden kaçınılması konusunda anlaştıklarını, uzun bir süreden sonra Türkiye ile Yunanistan'ın "iki müttefik ülkeye yakışır bir biçimde olumlu bir atmosferde görüşmeyi başardıklarını" yazdı.

Bağımsız Ta Nea gazetesi, manşetten verdiği haberinde, "Gelecek vaat eden bir diyalog başladı" ifadesini kullanırken, iki liderin Ukrayna krizi karşısında anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak dondurulan görüşmelerin devamına karar verdiğini söyledi.

İktidar yanlısı Eleftheros Typos gazetesi "Anlaşmazlıklara rağmen olumlu adımlar atılmasına karar verildi" başlıklı haberinde "Erdoğan'ın da iki ülke arasındaki ilişikilerin düzelme yoluna gireceği konusunda iyimser olmasının" önemli olduğu görüşünü savundu.

Real News gazetesi "Boğaz manzaları yemekte gözler Ukrayna'daydı" manşetini kullandı ve iki liderin olumlu mesajlar verdiklerinden söz etti.

Başta Yunanistan'da devlete ait TV ERT olmak üzere yerel radyo ve TV kanalları da haberi benzer bir açıdan verdi.

'Dondurulan görüşmeler yeniden başlayabilir'

Yunan basınında genel olarak "olumlu geçtiği" izleniminin hakim olduğu bu görüşmeden sonra iki ülke arasındaki , son zamanlarda yaşanan gerginlikler nedeniyle dondurulan Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) ile ilgili görüşmelerin Nisan ayında yeniden başlatılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Haberlere görüşmelerle ilgili "herşey yolunda giderse" iki ülke arasında liderler başkanlığındaki Yüksek Düzey İşbirliği Konseyinin, Ekim ayı başında Selanik'te düzenlenmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekildi.