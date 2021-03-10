Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak
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Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

10.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:03
Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı belirtildi.

MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi. AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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