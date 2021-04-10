Erdoğan: "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine...
Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz"
Erdoğan: "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe