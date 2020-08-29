Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
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Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nin 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçtiğini ve merkezde yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilebileceğini belirterek, "Bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız." dedi.

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
29.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nin 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçtiğini ve merkezde yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilebileceğini belirterek, "Bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız." dedi.

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, sanayicilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zafer Haftası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arifesinde böyle bir töreni yapmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Erdoğan, Peygamberin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaşmaktan dolayı da Allah'a hamdettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Muharremin 10'u olan Aşure Günü'nün tüm semavi dinlerin müntesipleri için ibretlerle dolu son derece önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, rivayetlere göre Hazreti Adem'in tövbesinin bugünde kabul olduğunu, Hazreti Musa'nın firavunun zulmünden bugün kurtulduğunu, Hazreti Yunus'un balığın karnından bugün çıktığını, Hazreti Yabup'un oğlu Yusuf'a bugün kavuştuğunu, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan yine bugün kurtulduğunu, Hazreti Eyüb'ün uzun yıllar süren ve vücudunu lime lime eden hastalığından bugün şifa bulduğunu anlattı.

Peygamberin, ramazandan sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu müjdelediğini aktaran Erdoğan, bu ayın kıymetini bilen oruçla, nefis terbiyesiyle, duayla, tefekkürle mazlum ve mağdurlara infakla bu mübarek günlerini idrak eden herkesin ibadetlerinin kabul olmasını niyaz etti.

Muharrem ayının tüm Müslümanlar için rahmet, bereket ayı olmanın yanında aynı zamanda yürekleri dilhun eden bir acının da ayı olduğunu belirten Erdoğan, bundan tam 1381 yıl önce Kerbela'da Hazreti Muhammed'in reyhan çiçeği Hazreti Hüseyin'in günlerce aç ve susuz bırakıldığını, 72 müminle beraber hunharca şehit edildiğini anlattı.

Küçük kızı Sekine'nin aktardığına göre Hazreti Hüseyin'in dudakları susuzluktan çatlamışken, "Dostlarım tatlı bir su içtiğinizde beni de anın. Bir şehidi veya bir garibi duyduğunuzda bana da yanın." vasiyetinde bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şehadetlerinin 1381'inci senesinde şehitlerin efendisi Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ettikleri söyledi.

Erdoğan, Rabb'in ehlibeytin ve şehitlerin kutlu yolundan ayırmaması temennisinde bulunarak, Aşure Günü ve Muharrem ayının millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Türk sanayisi katma değer sağlamaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının sonuçlarını paylaşacağını, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesindeki 40 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezi'ni ülkeye kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi 241 şirketin de aktif destek verdiği merkezin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Bakan ve ekibini, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamızın yeni yönetimini ortaya koydukları bu vizyon için özellikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapan tüm müteşebbislerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor."

"Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor"

Erdoğan, iş dünyasının tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk aşarken Türk ekonomisi toparlanma süreceni başarıyla yürütüyor. Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. Normalleşme takvimiyle beraber bir taraftan kayıpları telafi ederken diğer taraftan mevcut yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Her ne kadar salgın hepimiz için beraberinde bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Uluslarası şirketler Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara yöneldiler. Sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor. "

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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