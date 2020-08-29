Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
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Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızının daha da artacağını belirterek, "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline...

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
29.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızının daha da artacağını belirterek, "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, salgın döneminde birçok firmanın daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma imkanı bulduğunu söyledi.

İhracat odaklı çalışan şirketlerin müşterisi yelpazesini genişlettiklerini gördüklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. Ülkemiz sadece sağlık turizmi ve hizmetlerinde değil, ihracattan üretime tarımdan sanayiye kadar her alanda Kovid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız. Bunun altyapısını son 18 senede attığımız adımlarla zaten oluşturduk." diye konuştu.

Milli geliri 238 milyar dolardan 754 milyar dolar seviyesine, ihracatı da 36 milyar dolardan 180 milyar düzeyine yükselttiklerini aktaran Erdoğan, sanayi üretimini her yıl ortalama yüzde 5,9 artırmayı başardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülke için hayal kuran, projesi, fikri olan her kesimden insana güçlü destek verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terk etmedik. Esnafımızı, sanayimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş, iyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak, ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı, tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Yine bu dönemde sanayiye kaydolmuş firma sayımız 8 bin 779'dan 150 bine yükseldi. Organize sanayi bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak, ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı."

"Orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik"

Büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan ettiklerini kaydeden Erdoğan, "85 teknoparkımız, 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık. Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 4,8 milyara dolara yükseldi. 2002'de sanayi üretiminin ekonomik karşılığı 72 milyar lirayken, 2009'da sanayiden elde ettiğimiz gelir 954 milyar liraya ulaştı. Keza 2002 yılında imalat sanayimizin ihracatı 33 milyar dolarken, 2009'da bu rakam 172 milyar doları buldu." bilgisini verdi.

Erdoğan, bu süreçte sadece ihracatı artırmakla kalmadıklarına, aynı zamanda ihracatın kompozisyonunu da değiştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 24 iken 2019 yılında yüzde 36 seviyesine yükseldi. Düşük teknoloji grubu ürünleri payı ise yüzde 47 seviyelerinden yüzde 33'e geriledi. Bunun bir neticesi olarak milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek, işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir. Kamu güvenliğinde bir zafiyet yaşanmadığı gibi tedarik zincirinde de herhangi bir kesinti olmamıştır. Dünyanın en zengin ülkelerinde bırakın sıradan vatandaşları sağlık personelinin dahi maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazımızı sadece 2 haftada seri üretim bandından indirmeyi başardık."

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 yıllık hayalleri olan Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temellerini yine bu dönemde attıklarını anımsatarak, sağlık tesislerinden ulaşım ve sulama projelerine kadar hiçbir konuda planları ertelemediklerini, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Yarın Roketsan'ın stratejik bir tesisinin açılışını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, pazartesi günü ise sel felaketi yaşayan Giresun'u ziyaret edeceğini, cuma günü İç Anadolu Bölgesi'nin en kritik ulaşım projelerinden Ankara-Niğde otoyolunu milletin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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