Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz."
12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:09
Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.
Erdoğan: "Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu