Erdoğan: "(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli...
Erdoğan: "(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir."
Erdoğan: "(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir."
Kaynak: AA
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