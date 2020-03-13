Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak
Bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmen krizi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceğini bildirdi.
13.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmen krizi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceği öne sürüldü.
Reuters haber ajansının bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde kararın, koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbir sebebiyle alındığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com