Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısı

24.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:18

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin İdlib kentinden rejimin saldırıları nedeniyle kaçanların çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını belirterek, bu kişilerin durumunun düzeltilmesi amacıyla maddi destek verebileceklerini söyledi.

Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, İdlib'deki insani durumu ele alındıklarını dile getiren Merkel, bu kişilerin çadırlarda kış mevsimini geçirmeye çalıştıklarını ve zor şartlarda yaşadıklarını kaydetti. Merkel, "İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik." ifadesini kullandı.

Merkel, bu kişilere daha sağlam barınma imkanları sağlamanın önemine dikkati çekti.

"Berlin'de kabul edilen maddeler BMGK'de onaylanacak"

Merkel, görüşmelerde Libya meselesinin de gündeme geldiğine işaret ederek, "(BM'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan) Salame'nin girişimleriyle askeri komitenin tekrar bir araya gelmesi söz konusu. Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor." diye konuştu.

Bu süreç konusunda Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da açık olması ve sürece katkı sağlamasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Merkel, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından da olumlu adımların atılması ümidini dile getirdi.

Libya konusunda Almanya'da düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararlara ilişkin Merkel, ateşkesin yer yer ihlal edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda önemli olan askeri komitenin toplanması. Bu anlaşmanın ve sonuç bildirgesinin ötesinde Salame'ye komitenin üyeleri, önerilen isimler bildirildi. Ben tabii ki bütün çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum. Şu anda çok kırılgan bir denge var. Tarafların 55 maddeyi kabul etmeleri çok önemliydi. Aslında bu maddelere uyulması zor bir süreç. Almanya olarak biz yoğun şekilde bu süreci takip ediyoruz ve toplantıdaki diğer ülkeler de gerginliğin tırmanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. Bu 55 madde toplantıya katılanlar tarafından kabul edildi ve daha sonra BM Güvenlik Konseyinde onaylanacak. Serrac ateşkesi de kabul etti. Hafter sadece ateşkesi kabul etti ve askeri komite için isim bildirdi. İlk hedef şu ana kadar taraflardan birine destek verenlerin bir araya gelmesiydi."

Suriyelilere destek verilecek

Merkel, İdlib'den kaçan Suriyelilere yardım hakkında, "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum." dedi.

Şu anki siyasi durumda kısa vadede İdlib'den kaçanların geri dönmesinin söz konusu olmadığını belirten Merkel, "Biz burada destek vermeye hazırız. Özellikle İdlib'den Türkiye'ye doğru kaçanlar çadırlarda kış mevsimini geçirmeye çalışıyor. Onlar için Kızılay ile sabit barınaklar, binaların yapılması söz konusuymuş. Bu çabalar için Almanya olarak destek vermememiz mümkün olabilir." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA