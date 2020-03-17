Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson arasındaki zirvede İdlib, koronavirüs ve göçmen sorunu görüşüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telekonferansla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telekonferansla görüşme gerçekleştirdi.

Dörtlü zirvede, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ortak hareket imkanları görüşüldü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com