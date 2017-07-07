Erdoğan, Merkel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Erdoğan, Merkel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Kaynak: Dunya.com