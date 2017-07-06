Erdoğan - Merkel Görüşmesi Sona Erdi

Erdoğan - Merkel Görüşmesi Sona Erdi

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın (Cuma) başlayacak G20 zirvesi için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan - Merkel Görüşmesi Sona Erdi

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın (Cuma) başlayacak G20 zirvesi için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.

Yerel saatle 20: 35'te Kempinski Atlantik Otel'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

(Fotoğraflı) - Dortmund