Erdoğan - Merkel Görüşmesi Sona Erdi
Almanya'nın Hamburg kentinde yarın (Cuma) başlayacak G20 zirvesi için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.
Almanya'nın Hamburg kentinde yarın (Cuma) başlayacak G20 zirvesi için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.
Yerel saatle 20: 35'te Kempinski Atlantik Otel'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
(Fotoğraflı) - Dortmund