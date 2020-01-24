Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.