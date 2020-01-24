Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi
Haberler » Güncel » Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi - Haber

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.

24.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:14
Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı 'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler