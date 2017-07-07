Erdoğan, Merkel Bir Araya Geldi
- Erdoğan, Merkel bir araya geldiHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
- Erdoğan, Merkel bir araya geldi
HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Yarın gerçekleşecek G20 Liderle Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Merkel ile bir araya geldi. Kempinski Atlantik Otel'deki görüşme TSİ 21.36'da başladı.