Erdoğan:  Menfur saldırıyı kınıyorum

Erdoğan:  Menfur saldırıyı kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

Erdoğan:  Menfur saldırıyı kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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