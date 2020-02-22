Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

22.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner." dedi.

Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kararlı duruş sergiledikleri her meselede, netice almayı başardıklarını belirterek, geriye dönüp baktıklarında bugün sıkıntı yaşadıkları noktalardaki sebebin geçmişte yeteri kadar güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını gördüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Doğu Akdeniz'de tüm ülkeler var. Amerika, Fransa, İngiltere, hepsi var, sadece Türkiye yok" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal'i tanıyorsunuz değil mi? Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? 'Sadece Türkiye yok' dedi. Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizle vardık. Bay Kemal, sen bunları söylediğin zaman iki sondaj gemimiz vardı. Şimdi üçüncüyü de aldık, haberin olsun. İki de sismik araştırma gemimiz var. Bay Kemal, şunu da bil; Biz Doğu Akdeniz'de sadece bu sondaj gemilerimizle, sadece sismik araştırma gemilerimizle değil, onların yanında fırkateynlerimizle beraber varız, uçaklarımızla varız, hepsi ile birlikte oralardayız. Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de oradayız." diye konuştu.

Erdoğan, Libya'nın meşru başbakanıyla, yönetimiyle ile masaya oturup, imzaları attıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Deniz hukukundan anlamayan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocaları ne yazık ki olmayan... Akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu. Şu anda biz neredeyiz? Gayrimeşru Hafter'e, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı biz yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız ve mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabii birkaç şehidimiz var ama şunu da söyleyeyim ki o birkaç şehidimizin karşılığında da 100'e yakın orada, o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak. Bugün Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner. Milli birliğimizi ve bekamızı hedef alan tehditlerin, kendi vatanımızda bize terör, siyasi ve ekonomik sıkıntı, istikrarsızlık olarak dönmemesi için bu mücadeleyi vermek zorundayız."

Erdoğan, bunun için Mehmetçiğin Gabar'da, Cudi Dağları'nda, Bestler Deresi'nde ve dağlarda bu işin hesabını sorduğunu belirterek, terörden büyük oranda içeride temizlik yaptıklarını söyledi.

FETÖ ile mücadeleyi sürdürdüklerine de işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi süreçte kat ettiğimiz her mesafe geleceğimize daha güvenle bakabilmemizi sağlayan bir kazanım demektir. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız. Durmak yok." diye konuştu.

Her yerde yola devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, Pakistan'a yaptığı ziyareti hatırlatarak salı günü de Azerbaycan'a gideceği bilgisini paylaştı.

Erdoğan, bütün buraları dolaşmak suretiyle tüm coğrafyalarda "Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını" ortaya koyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabii bu mücadele kolay bir mücadele değil. Şehitler veriyoruz, bedeller ödüyoruz, her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşürmek için uluslararası teamüllerin, ilkelerin, hukukun çiğnenebildiği bir dönemden geçiyoruz ama bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. İşte dün bir taraftan akşam Sayın Putin ile görüştük, gündüz Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Hem bunlarla uğraşacağız, konuşacağız, görüşeceğiz ve masada olduğumuzu da her tarafa duyuracağız. Tıpkı Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp kendi yolumuzu çizmekle tüm mazlumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz. Bizim başarımızın küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacak, daha sağlam ve kararlı adımlar atacağız. İnşallah bu millet, kazanacağı başarılar ve zaferlerle bir kez daha tarihin gidişatına yön verecektir, hiç endişeniz olmasın. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlarla, "Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözlerini tekrarlayarak, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun ülke ve kente hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, otoyolun şehre kazandırılmasında emeği geçenleri de tebrik etti.

Notlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da birer konuşma yaptığı açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek, otoyolun açılışını yaptı.

Erdoğan, kurdeleyi kesmeden önce, "Kurdeleyi kesiyoruz ve bu kurdeleyle hamdolsun 100 kilometreye yakın bu güzel otoyol inşallah tüm İzmirlilerin değil, insanlığın bahtını açacak bir yol olacak. ve buradan gidenler de ne diyecekler, 'Yol medeniyettir.' İnanıyorum ki arkadan çok dualar alacağız. Birileri etmese de kadir bilen bu dualarını yapacak ve biz de onlara şimdiden diyoruz ki Allah razı olsun. Aşkınan koşan yorulmaz, yorulmadık, yorulmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından makam aracıyla otoyolu kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA