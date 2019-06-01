Erdoğan Mekke'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 14. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 14. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirvenin sonuç bildirgesinde, ABD'nin 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı' kınandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılması durumunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülkeye ilk ziyareti olacaktı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti emrinin 'Suudi hükümetinin üst düzeyleri'nden geldiğini belirtmiş, fakat sonrasında Suudi Veliaht Prens Muhammed'i doğrudan suçlamada bulunmamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com