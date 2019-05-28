Erdoğan: Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyon ile ilgili olarak, "Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyon ile ilgili olarak, "Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı operasyon duyurusunu paylaşan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun."
- Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı operasyon duyurusunu paylaşan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun."
- Ankara
Kaynak: DHA
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