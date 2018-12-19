Erdoğan: Mehmet Akif Ersoy'un Evini Müze Haline Getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak merhum Akif'in mirasına sahip çıkmak için önemli bir adım atıyoruz. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra kaldığı İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Kültür ile sanat alanında yeni ve büyük adımlar atılacağını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin son bir asrı, siyasi ve sosyal alanlar yanında, kültür ve sanat alanında da büyük kırılmalar yaşanan dönemi ifade ediyor. Bize göre kültür, tıpkı toprak gibi tıpkı bayrak gibi tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığının sembollerinden biridir. Günümüzde kültür endüstrisi öyle bir yere geldi ki dünyada tesir etmediği yer kalmadı. Türkiye maalesef eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedememiştir. Devlete düşen görev, bireylerin bu gayreti ortaya koyabilecekleri iklimi tesis etmektir" diye konuştu.

"Dilimiz öylesine büyük bir değişme uğramıştır ki dedeler torunlarını anlayamaz hale gelmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giyim kuşamdan her alana karşı bu durumlara şahit oluyoruz. 'Atalar yitik kaybedildiği yerde aranır' derler. Bize düşen görev medeniyetimizin üç tasavvurunu kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, yeniden yorumlamak ve geleceğe uyarlamaktır" dedi.

'ERSOY'UN EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra yaşadığı, İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı'nın 4'üncü katında bulunan evinin müzeye dönüştürüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz uzunca bir süre ecdadın medeniyet mirasına sırtımızı dönüp, kendimizi kaçak yapılara, gecekondulara mahkum ettik. Bugün ülkemizin ve genel olarak medeniyet coğrafyamızın yaşadığı sorunlar, tevekküle yeteri kadar sarılmıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Sadece varisine vefa ödülü vereceğimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un fikir mirası bile bize yol açacak zenginliktedir. Devlet olarak merhum Akif'in mirasına sahip çıkmak için önemli bir adım atıyoruz. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra kaldığı İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz. İstiklal Marşı, Çanakkale şiiri, Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle yazmıştır. Akif'in bize sunduğu ışığı yeteri kadar değerlendirebildiğimizde onun aziz hatırasını ancak yad etmiş olabiliriz."

'TÜRKİYE'NİN YENİ AKİF'LERE, NEŞET ERTAŞ'LARA İHTİYACI VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir yandan geçmişteki değerlere sahip çıkılırken, bir yandan da genç kültür ve sanat insanları yetiştirileceğini vurgulayarak, "Türkiye'nin yeni Akif'lere, Tanpınar'lara, Arif Nihat Asya'lara, Kemal Tahir'lere, Neşet Ertaş'lara ihtiyacı var. Yeni Aşık Veysel'ler yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlar süren ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800'e yakın bir proje sığdıran bir isim Sinan ve bunlar da öyle kaçak yapılar falan değil. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlardır devam eden ekol olan mimarlar yetiştirmeliyiz" dedi.

'GENÇLER ARASINDA SORGULAMANIN YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür ve sanatın tabiatı gereği sivil olduğunu, özgür olduğunu vesait kabul etmeyecek karakter olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde toplumların kutsallarını, inançlarını, bunu küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı iş kültür sanat değildir. Türkiye bir yandan geçmişteki değerlerine sahip çıkarken bir yandan da genç kültür ve sanat insanları yetiştirecek. Bir grup kültür ve sanat dünyamızı esir almıştı. Bu esaret yavaş yavaş kalkıyor. Gençlerimiz arasında geleceğimiz adına ümit veren bir sorgulamanın yükseldiğini görüyoruz."

Törende; 'Tarih-Sosyal Bilimler Ödülü' tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet İpşirli'ye, 'Sanat-Fotoğraf Ödülü' fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'a, 'Sinema Ödülü' yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'na, 'Müzik Ödülü' bestekar ve müzisyen Erol Sayan'a, 'Vefa Ödülü' ise milli şair Mehmet Akif Ersoy adına verildi.

Görüntü dökümü

-Yapılan konuşmalr

-Erdoğan'nın konuşması

-Ödül töreni

-Detaylar

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ANKARA

Kaynak: DHA