Erdoğan: Mehmedim Afrin'e Yürüyor, İdlib'e Yürüyeceğiz İnşallah (3)

'KEFENİMİZLE BEREBAR BU YOLDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaretinin ardından Yuvacık Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsün üzerinden vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Hatırlarsanız yola çıkarken bir şey demiştik. Ne demiştik, uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Şu anda bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken ne dedik? Kefenimizle beraber bu yoldayız. Ta ki bu can bu tende oldukça, biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin içerisinde olacağız. Bu nedir? Millete efendilik değildir. Bu sadece halkımıza hizmettir. Biz şuna inanıyoruz. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır" dedi.

'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu yolda yolumuza devam ederken, önümüze bazen işte bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri yolumuza çıktığı zaman da işte sabah aldım netice, 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı. Bunu Mehmedim yaptı. Bunu ÖSO'lar yaptı. Hani o bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya. Hani o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmedimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı, şimdi kim bilir 400'ün üzerindedir. Ne 500'ü, bunların kökünü kazıyacağız, kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp da oradan Hatay, Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa, Akçakale'ye buralara oradan havan atacaksın ha. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Kökünü kazıyacağız hem içeride, hem dışarıda. Bu yolda yorulmak yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle İstanbul'a gitti.