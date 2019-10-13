Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel...

13.10.2019 16:56
Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi

Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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