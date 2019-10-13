Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi
Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.