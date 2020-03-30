Erdoğan: "Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin... Erdoğan: "Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

Erdoğan: "Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz." Kaynak: AA