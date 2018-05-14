Erdoğan-May Görüşmesinde Ana Konu İnsan Hakları İhlalleri Olacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayacağını söyledi. Sözcü, İngiltere'nin ABD'nin Kudüs konusundaki kararına katılmadığını belirtti

İNGİLTERE, TRUMP'IN İSRAİL KARARINA KATILMIYOR

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken, İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

İNGİLTERE, GAZZE'DE YAŞANANLARDAN ENDİŞE DUYUYOR

May'in sözcüsü Gazze'de yaşanan can kayıpları nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı ve itidal çağrısı yaptı.

MAY, ERDOĞAN İLE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ GÖRÜŞECEK

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada sorulan bir soru üzerine, İngiltere ile Türkiye arasında yakın bir ilişki olduğunu ve May'in Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.