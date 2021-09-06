Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz"

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördükleri eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördükleri eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye, PISA 2018 uygulamasında matematik ve fen alanlarında ortalama puanını en çok artıran ülke oldu.

PISA 2018'de Türkiye'nin matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanları, 2003 yılından bu yana PISA uygulamalarındaki en yüksek düzeyine ulaştı.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 sonuçlarına göre Türkiye, matematik ve fen alanlarında tarihinde ilk kez 500 puan alan ölçek orta noktasının üzerine çıktı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken aşı mesajı: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken aşı mesajı: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var, gözler çıkacak kararlarda
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var, gözler çıkacak kararlarda

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Yaşar Güler Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Diego Max Meyer Burak Elmas Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:55:02. #1.15#

title