Erdoğan: Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bundan sonraki süreçte illerin risk ve aşılama durumuna göre 4'e bölüneceğini belirterek, "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre 4 gruba ayırarak, mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Güvenlikten sağlığa Türkiye'nin gündemindeki tüm meseleleri enine boyuna değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde de durduk. Öncelikle bu harekatta şehit düşen 3 askerimiz ile PKK'lı teröristler tarafından alçakça şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

'ÖRGÜT BİR SÜRE KENDİ KABUĞUNA ÇEKİLMİŞTİ'Türkiye'nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "Bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek terör bataklığını kurutmaya çalıştık. ülkemizin siyasi sosyal çalkantıyla boğuştuğu dönemler terörün en çok azdığı yıllar olmuştur. 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütü askerlerimizle, kamu görevlilerimize hem de sivil vatandaşlarımıza karşı acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Örgütün bu dönemde yaptığı katliamlarda bebeklerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara kadar ayrım gözetmeksizin herkes hedef alınmıştır. Milletimiz, birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, devletimiz de mücadele vererek gözünü kin ve kan bürüyen örgütün hedefe ulaşmasını engellemiştir. Bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgüt, bir süre kendi kabuğuna çekilmiştir. Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler 2013 yılından itibaren pek çok araçla birlikte PKK'yı yeniden harekete geçirdiler" ifadelerini kullandı.'17 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınır içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere toplam 1259 şehit verildiğini belirten Erdoğan, "Yine bu dönemde terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştır. Aynı dönemde yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplamda 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. Bu operasyonlarda 1300'e yakın terörist yaralı, 1300'e yakın terörist sağ ele geçirilirken, 2 bin 243 terörist de teslim olmuştur. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi bulmuştur. Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadro 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna birden değişmeyiz" dedi.'HER BİR TERÖRİSTİN NİHAYETİNDE CAN OLDUĞUNU UNUTMUYORUZ'Milletin her bir ferdinin ülkesinin istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğini belirten Erdoğan, "Burada rakam olarak ifade ettiğimiz her bir şehidimizin, her bir gazimizin hatta her bir teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Biz ne Batılılar gibi insanı metalaştıran ne PKK ve DEAŞ benzeri sapkın örgütler gibi ölümü yücelten ne de FETÖ'cüler gibi iradesini tek kişinin eline teslim eden bir anlayışa sahip değiliz" ifadelerini kullandı.Şehit ve gazilikle müşerref olmayı en üstün vasıf olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim sırtımızda kendi çıkarı için dünyanın kalanını ateşe atma kamburu yoktur, olmamıştır, olmayacaktır" dedi.Onurlu durmak için her alanda bedeller ödediklerini belirten Erdoğan, "Bugün Türkiye geleceğine her zamankinden çok daha büyük umutlarla bakmaktadır. Bugün Türkiye kendisine her zamankinden daha fazla güvenmektedir. Bugün Türkiye lafta değil sahada, bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru adım adım yürümektedir" diye konuştu.'ALÇAKLIKTA DEĞİL ÇUKURLUKTA SINIR TANIMIYORLAR'2023 hedeflerine ulaşıldığında Türkiye'nin çok daha ileri taşınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük meselelerin üstünde tutulması gereken milli bir konudur. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ile ilgili böyle bir kritik bir konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemek en tabii hakkımızdır. Şöyle kalplerinden kopup gelen bir hisle, tam tarifini yaparak, amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını belgeleyen bir paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı 'hesabını vereceksiniz' diye tehdit ediyor. Terbiyesizliğe bak. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki; 'Asıl bu millet sizden önce şehidimizin, onca gazimizin hesabını soracak.' Hem de öyle bir soracak ki bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek. Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı bu ülkenin ikinci büyük partisi konumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı hezayan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı" açıklamasında bulundu.'YAPTIĞIMIZ OPERASYONLARI ZATEN SAHİPLENMEDİLER'Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu, cebren ve hile ile işgal ettiğini belirten Erdoğan, "Buna rağmen böyle sorular sorabiliyorsa biz bunun arkasında başka şeyler ararız. Başka şeyler ararız. Her şeyden önce bu zatın PKK terör örgütünün nasıl bir alçak yapı olduğundan, bugüne kadar hangi katliamları yaptığından, kimlerden destek aldığından, insanlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığından haber siz olduğunu anlıyoruz. Bu zatın terörün uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma Bakanı, askerinden, polisine, istihbaratına kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye'den Karabağ'a kadar yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı, devletimizi suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayretleri takip ediyoruz. Her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor" diye konuştu.'BİZ 'SAMANYOLU' DİYORUZ ONLAR 'SAMAN'Milletin dertleriyle dertlenemeyen nasipsizlerin uzay programında da kendini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz onların aklı hala samanda. Bu vizyoner atılıma bile 'uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler. Geleceğe attığımız her adımı, 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masallarında bırakıp, Allah'ın izniyle 'en iyisini yaparız' demeye davam edeceğiz" dedi.Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, "Bir yılı geride bıraktık. İnşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik üretim ve tüketimi yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı" diye konuştu.'GÜBRE DESTEĞİNİ 2 KATINA ÇIKARIYORUZ'Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttikleri nakdi desteği ise 17 Mart'a kadar uzattıklarını belirten Erdoğan, "Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor, 'bu müjde neydi' diye. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububatta dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemelerini ilkbahar döneminde hesaplarına yatıracağız. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'MART BAŞIYLA KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLAYACAK'Salgının seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşallah devlet ve millet olarak el ele vererek tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden geleceğiz. Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1'inci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşı çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.KISITLAMALAR İLLERİN DURUMUNA GÖRE KALKACAKİllerin vaka ve aşılanma durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde 4 grupta değerlendirileceğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Normalleşme takvimini de bu şekilde yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Halen uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olursa, kendi illerindeki görünümü düzeltirlerse normalleştirirse takvimi o kadar hızlı ilerleyecektir. Biraz daha sabrederek, fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ