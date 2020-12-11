Erdoğan: "Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net...

11.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:06
Erdoğan:

Erdoğan: "Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil."

Erdoğan: "Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İlgili Haberler

Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi
Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerine ertelendi
Koronavirüsü yenen Başkan Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi
Koronavirüsü yenen Başkan Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi
İş mülakatında dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu
İş mülakatında dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Destici
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Samatta Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:11:32. #1.15#
title